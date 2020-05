Freudenstadt Kreissparkasse: AfD gegen Filialschließungen

Appell an die Bank

Laut AfD-Papier datiert der Antrag vom 15. Mai. Darin formuliert sie einen "Appell" an die Bank, "an allen jetzt von der Schließung betroffenen Standorten für die Versorgung der Kunden über Bankautomaten und Kontoauszugsdrucker zu sorgen". Dies könne zusammen mit anderen Instituten wie den Volks- und Raiffeisenbanken erfolgen, was auch "die beteiligten Partner entlasten würde". Aus Sicht der AfD betreffe dies die Standorte Wittlensweiler, Mitteltal, Bildechingen, Nordstetten und Talheim. Die bisherigen SB-Standorte Altheim und Weitingen, die geschlossen werden sollen, müssten erhalten bleiben. Die Mitglieder des Aufsichtsrats, die aus den Reihen des Kreistags entsandt sind, sollten sich "hierfür einsetzen". Nicht alle Kunden seien willens oder in der Lage, ihre Bankgeschäfte am Computer oder mit anderen elektronischen Geräten zu regeln. Neben dem wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen müsse es dem Kreistag auch um "eine bestmögliche Infrastruktur und Versorgung der Bürger und der Wirtschaft" gehen, heißt es in dem Antrag weiter.