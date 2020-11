Freudenstadt Kreis plant zwei Impfzentren

Das bestätigte Sabine Eisele, Pressesprecherin des Landratsamts, am Donnerstag. Demnach habe das Landratsamt dem Sozialministerium in Stuttgart Standortvorschläge für zwei Impfzentren unterbreitet: die einstige Kaserne auf dem Horber Hohenberg und das ehemalige Schwarzwald-Sanatorium in Baiersbronn-Obertal.