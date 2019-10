Freudenstadt Krankenhaus: Betriebsrätin Opfer von Mobbing?

Marx bleibt aber weiter Mitglied des 15-köpfigen Gremiums. Zu der Angelegenheit wollte er unserer Zeitung gegenüber keinen Kommentar abgeben. In seiner Rede, die am schwarzen Brett aushing und unserer Zeitung zugespielt wurde, nannte er als einen Grund ein Gerichtsverfahren am Arbeitsgericht Pforzheim.

In diesem ging es um eine Betriebsrätin, der wegen Datenmissbrauchs gekündigt werden sollte. Die Betriebsrätin sprach hingegen von Mobbing seitens ihres Vorgesetzten. Das Verfahren endete mit einem Vergleich.

Mangelnde Unterstützung