Freudenstadt Kran-Unfall: Suche nach Ursache dauert an

Auch zum Schaden können derzeit weder die Behörden noch der Eigentümer der Baumaschine etwas sagen. Nur so viel: "Das war großes Glück im Unglück", so Polizei-Pressesprecher Harri Frank. Thomas Frey vom Service Baukräne der Firma Dingler Baumaschinen formuliert es so: "Da können wir dem Herrgott danken, dass niemandem was passiert ist. Alles andere ist unbedeutend und lässt sich regeln."

Wie berichtet, kippte ein Baukran am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr bei Arbeiten um. Der Turm schlug parallel zur Straßburger Straße und dem Gehweg auf, der Ausleger krachte in die Baustelle. Glücklicherweise waren weder Autos noch Fußgänger auf der Hauptverkehrsstraße unterwegs. Auch die Bauarbeiter kamen mit dem Schrecken davon. Die Häuserzeilen um die Baustelle blieben ebenfalls unversehrt. Er fiel so präzise und optimal, wie es nur hätte laufen können. Möglicherweise führte eine Sturmböe zum Unfall. Arbeiter waren zum Unglückszeitpunkt gerade dabei, eine Mauermaschine in den Rohbau zu hieven.

Thomas Frey leitete die Bergung des Kranwracks. Wie hoch der Schaden ist, könne er im Augenblick nicht sagen. Das werde derzeit noch beziffert. Der Neupreis der Maschine dieses Typs liege bei rund 250 000 Euro. Der umgestürzte Kran sei praktisch Schrott. Möglicherweise ließen sich einzelne Komponenten noch als Ersatzteile verwenden, nicht jedoch die Teile der tragenden Konstruktion. "Das ist jetzt Alteisen, wie man so schön sagt", so Frey.