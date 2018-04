Freudenstadt Kopfschütteln über neues EU-Schreckgespenst

Mehr als 130 Zuhörer nutzten die Gelegenheit, sich über die Verordnung zu informieren, die am 25. Mai in Kraft tritt. Referent des Abends war Hans-Jürgen Schwarz, Betriebswirt und Datenschutzbeauftragter (IHK), sowie Präsident des Bundesverbands der Vereine und des Ehrenamts. "Sie haben uns geplättet und erschüttert", erklärte Rudolf Müller, Amtsleiter Stadtentwicklung, am Ende des Abends mit einem Augenzwinkern zum Referent.

Die DS-GVO sei für viele Organisationen ein rechtliches Schreckgespenst. Entsprechend bunt gemischt war die Zuhörerschaft, sie reichte von Unternehmern aus den Bereichen Handwerk, Wirtschaft, Industrie, Gastronomie und sogar Recht bis hin zu kommunalen Vertretern und Vereinsvorständen.

In seinem ausführlichen Vortrag führte Schwarz die Zuhörer in die Hintergründe ein und gab viele praktische Tipps, wie der neuen Verordnung begegnet werden könne, heißt es in einer Mitteilung des Netzwerks.