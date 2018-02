Freudenstadt Kontrolle endet handgreiflich: Bewährungsstrafen für Angeklagte

Eine verbale Auseinandersetzung schaukelte sich hoch und führte zu einer gefährlichen Körperverletzung: Am 11. Januar vergangenen Jahres betreten drei junge Männer um die Mittagszeit das ehemalige Posthotel Luz an der Stuttgarter Straße. Die Sicherheitsleute bitten sie darum, den Inhalt ihrer Taschen vorzuzeigen. Doch die drei weigern sich, behaupten, die Sicherheitskräfte hätten kein Recht dazu, und setzen ihren Weg die Treppe hinauf fort. Einer der beiden Sicherheitsmänner stellt sich ihnen in den Weg.

Doch das zeigt keine Wirkung, im Gegenteil: Die Angeklagten werden wütend, schlagen mit der Faust auf den Mitarbeiter ein und schubsen ihn, sodass er die Treppe hin-abfällt. Er erleidet Prellungen und eine Knieverletzung, die immer noch nicht vollständig ­geheilt ist.

Opfer ist immer noch krankgeschrieben