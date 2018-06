Freudenstadt Komitee aus China in Freudenstadt

Im Champions-Park der Fußballschule Schumacher verschafften sich die Gäste einen Eindruck von den Trainingsmöglichkeiten rund um das Hermann-Saam-Stadion. Neben der Weiterbildung in verschiedenen Ballsportarten ist die Sportschule auch auf ein grundlegendes athletisches Fitnesstraining spezialisiert. Außerdem besichtigten die Chinesen die Mountainbike-Bundesliga-Strecke im Christophstal, die Skisprungschanze am Ruhestein und die Sommersprungschanze in Bad Peterstal-Griesbach.