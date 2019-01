Freudenstadt Kniebis: Wintersportler sorgen für Parkchaos

Doch gerade wegen solcher medizinischer Notfälle sei es wichtig, die Rettungswege freizuhalten. "Aber wenn es schneit, schaltet bei einigen der Vestand aus", meint Klaißle. "Da wird rücksichtlos alles genutzt, was auch nur ansatzweise so aussieht, als hätte dort ein Auto Platz. Aber wir haben nun mal keine Drive-In-Loipe."

Kleiner Lichtblick: Der Parkplatz am Skistadion soll 2019 erweitert werden. Für Klaißle ein längst überfälliger Schritt in die richtige Richtung. Doch mit einer bloßen Aufstockung der Parkplätze, sagt der Ortsvorsteher, sei es nicht getan. Auch die vorhandenen Parkplätze müssten besser genutzt werden. "Wir haben Parkplätze, die an den Wochenenden fast leer sind. Beispielsweise der Parkplatz Stihler Wald direkt am Ortseingang. Dort parkt fast niemand, weil die Leute nicht wissen, dass sie auch von dort in die Loipe einsteigen können." Bereits 2012 habe der Ortschaftsrat die Einführung eines Parkleitsystems vorgeschlagen, ein Konzept ausgearbeitet. Doch das Straßenbauamt des Landkreises habe abgelehnt. Für den Ortsvorsteher unverständlich. "In anderen Orten gibt es das schließlich auch."

So stellt sich der Ortschaftsrat das Parkleitsystem vor:

So bleibt Klaißle bis auf Weiteres nur, an die Vernunft der Wintersportler zu appellieren. Gar nicht so einfach heutzutage, meint der Ortsvorsteher und schmunzelt. "Wo kein Verstand ist, kann man auch an nichts appellieren."