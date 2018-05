Freudenstadt Knapp 200 000 Euro für Straßensanierung

Die Jahresausschreibung beinhaltet folgende Arbeiten: Feldwegsanierung Neugreut in Edelweiler, Feld- und Waldrandwegsanierung in Edelweiler, Teilstreckensanierung Gemeindeverbindungsstraße zwischen Kälberbronn und Musbach, Feld- und Waldrandwegsanierung in Kälberbronn, Waldrandwegsanierung Russenbusch im Hauptort, Pflasterflächensanierung in Herzogsweiler, Schachtabdeckungen in der Gesamtgemeinde und allgemeine Unterhaltungsarbeiten in der Gesamtgemeinde.

Zur Angebotsabgabe waren bei der beschränkten Ausschreibung acht Firmen aufgefordert. Am Ende lagen drei Angebote vor.