Freudenstadt "Kloppo" unterstützt digitalen Schwarzwald

Der "Digital Black Forest" verfolgt das Ziel, die infrastrukturellen Nachteile des ländlichen Raums mit den Möglichkeiten der Digitalisierung auszugleichen. Die Pilotkommunen Altensteig, Ebhausen, Haiterbach, Egenhausen, Pfalzgrafenweiler, Dornstetten, Schopfloch, Waldachtal und Glatten bilden dabei die landkreisübergreifende Kulisse, teilt der Regionalverband Nordschwarzwald mit.

Nun stehe die spannendste Phase an: In vier zentralen Workshops sind die Bürger aller neun Kommunen dazu aufgerufen, die Zukunft ihrer Heimatorte mitzugestalten. Regionalverbandsdirektor Matthias Proske erhofft sich viel von den Veranstaltungen: "Die Digitalisierung ist eine riesige Chance – gerade auf dem Land. Aber damit wir wissen, wo die Reise hingehen soll, wollen wir die Bürger mit ins Boot holen: Was soll im Alltag erleichtert werden? Wo kann die Digitalisierung einen echten Mehrwert bieten?"

Fachlich begleitet werden die Workshops von Bernhard Kölmel, Professor an der Hochschule Pforzheim, der schon viele Digitalisierungskonzepte erfolgreich auf den Weg gebracht habe. "Das aktuelle Tempo der digitalen Entwicklung ist enorm. Das muss aber niemandem Angst machen, denn wir haben die Möglichkeit, den Prozess selbst zu gestalten", so Kölmel. "Und wenn wir es nicht tun, machen es die Googles und Amazons dieser Welt, und wir können nur zusehen", ergänzt Proske.