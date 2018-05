Freudenstadt "Kleinstadtperle" mit viel Charme

"Einzigartig in Baden-Württemberg ist, dass gerade kleinere Städte durch einen hohen Anteil an inhabergeführten Unternehmen in Einzelhandel und Gastronomie gekennzeichnet sind. Daraus entsteht ein attraktiver Angebotsmix, der den jeweiligen Standort für Einheimische wie für Touristen attraktiv macht", sagt Martin Keppler, Hauptgeschäftsführer der im Tourismus federführenden IHK Nordschwarzwald.

"Wir sind besonders stolz, dass Freudenstadt direkt von Beginn an dabei ist. Das Besondere an dieser Kampagne ist, dass Tourismus, Einzelhandel und Stadtmarketing bestens zusammen arbeiten", betont Freudenstadts Oberbürgermeister Julian Osswald. Er sieht deshalb dieses Projekt auch als ein Instrument des Innenmarketings. "Man kann dadurch gut deutlich machen, wie alle Bereiche vom Tourismus profitieren", so Osswald weiter.

Zum Auftakt der Initiative können Gäste und Einwohner ihre schönsten Fotos der teilnehmenden Kleinstädte in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram posten. Wer bis zum 20. Juli seine Bilder gemeinsam mit dem Hashtag #Kleinstadtperlen und dem Hashtag der jeweiligen Stadt hochlädt, kann einen Kurzurlaub in einer der "Kleinstadtperlen" gewinnen. Die besten Fotos werden im Anschluss von einer Jury gekürt.

Weitere Informationen: www.kleinstadtperlen-bw.de oder www.freudenstadtmarketing.de.

Die zwölf Pilotstädte, die sich an der Kooperation "Kleinstadtperlen" beteiligen, sind: Bad Säckingen, Bretten, Ehingen, Ellwangen, Freudenstadt, Isny, Münsingen, Schorndorf, Schramberg, Schwäbisch Hall, Waldkirch und Weinheim.