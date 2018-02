Freudenstadt Klares Bekenntnis zu Klinik-Neubau

Nach einem "konstruktiven Gespräch" mit dem Generalplaner seien die Belange der Stadt Freudenstadt bereits in die Klinikpläne eingearbeitet worden, erläuterte Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtenwicklung. So erfolge die Anbindung der Tiefgarage unter der Psychiatrie nicht entlang der Wohnstraße. Ferner werde das bestehende Parkhaus beim Krankenhaus um zwei Stockwerke aufgestockt, so dass die neue Tiefgrage nur von Mitarbeitern genutzt werde. Der Wirtschaftshof des Krankenhauses sei um die Hälfte reduziert worden. Wichtig für das gesamte Projekt sei eine neue Anbindung des Gebiets über die Bundesstraße 294 und das Gewerbegbiet Sulzhau, die bereits in der Bauzeit für den Verkehr genutzt werden solle.