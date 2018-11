Freudenstadt Klar und eindeutig

Herbert Mück, selbst viele Jahre Lehrer für Betriebswirtschaftslehre und Mathematik, kümmerte sich auch noch in seinem Ruhestand um die finanziellen Belange des Fördervereins. Und das, so der Geschäftsführer des Vereins und Schulleiter, Armin Wüstner, in vorbildlicher Art und Weise. Die vorgelegten Kassenberichte und Jahresabschlüsse seien immer klar, eindeutig und in höchstem Maße korrekt gewesen. Herbert Mück betonte, dass die Aufgaben eines Schatzmeisters in einem Verein mit annährend 400 Mitgliedern umfangreich gewesen seien. Auf Mücks Initiative wurde ein Sozialfonds ins Leben gerufen, der den Schülern bei Bedarf schnell und unbürokratisch helfen kann, dort, wo die Partizipation am Schulleben Geld kostet, das in Einzelfällen im Elternhaus nicht vorhanden ist.

Auch die Unterstützung von Schulprojekten gehört zu den Aufgaben des Schulfördervereins. Reinhard Wollherr, Vereinsmitglied, ehemaliger Lehrer und "rastloser" Ideenproduzent, präsentierte bei der Mitgliederversammlung sein neuestes Projekt, den ölfreien Rotationsmotor ohne Kühlung. Die Betreuung der finanziellen Mittel des Vereins ist weiter gesichert: Als Nachfolgerin von Herbert Mück wurde einstimmig von den Mitgliedern Katharina Anselm gewählt. Sie gehört seit einigen Jahren dem Kollegium der Eduard-Spranger-Schule an und unterrichtet die Fächer Betriebswirtschaftslehre und evangelische Religionslehre.

Vor allem bringe sie durch ihre abgeschlossene Bankausbildung die besten Voraussetzungen mit, den Förderverein in den nächsten Jahren mit der gleichen Stabilität zu versehen, wie es ihr Vorgänger im Schatzmeisteramt gemacht habe, so Armin Wüstner, der mit einem weinenden Auge und einem Präsentkorb Herbert Mück verabschiedete und mit einem lachenden Auge und einem Blumenstrauß Katharina Anselm begrüßte.