Freudenstadt Klagt Fridi Miller gegen Landratswahl?

Landratsamt, Wahlausschuss und Innenministerium haben da eine andere Auffassung. Julian Osswald trug die Kriterien eingangs der Wahl-Sondersitzung nochmals vor: Wer in Baden-Württemberg Landrat werden will, muss demnach unter anderem mindestens 30 Jahre alt sein, die deutsche Staatsbürgerschaft haben und eine einschlägige Ausbildung in Rechtswissenschaften oder im gehobenen Verwaltungsdienst sowie Berufserfahrung als Führungskraft einer Behörde vorweisen können. Da die letzten beiden Anforderungen von Friedhild Miller nicht erfüllt werden, wurde der Widerspruch "in Abstimmung mit dem Innenministerium" zurückgewiesen. Laut Osswald sei ein weiterer Widerspruch "nicht mehr möglich".

Miller und ihr Rechtsbeistand erklärten am Dienstag, dass der Fall für sie allerdings noch nicht endgültig abgeschlossen sei. Der Anwalt wolle zunächst das amtliche Ergebnis der Wahl abwarten und die Lage dann neu bewerten. "Mir fallen schon noch ein paar Dinge ein, um die Politik weiter handlungsunfähig zu machen", so Friedhild Miller (48). Jetzt fechte sie erst mal die OB-Wahl in Weinheim an. Sie will einen Verstoß gegen die neue Datenschutzgrundverordnung erkannt haben.