Freudenstadt Kitas: Landes-SPD startet Volksbegehren

"Wenn Mütter wieder arbeiten wollen, geht fast der ganze Verdienst für die Kita drauf. Das kann doch nicht gerecht sein", findet die Sozialdemokratin. Für die SPD gelte deshalb: Bildung muss auch in der Kita gebührenfrei sein. "An den Hochschulen haben wir lange dafür gekämpft, und Schulgebühren erscheinen inzwischen ja wohl völlig abwegig", so die SPD-Politikerin weiter. Der gebührenfreie Zugang zu früher Bildung in der Kita sei eben auch eine Frage der Gerechtigkeit. Deshalb habe die SPD im Bund mit dem Gute-Kita-Gesetz für bessere Qualität und Entlastung bei den Gebühren gesorgt. "Jedes Kind hat Anspruch auf beste und gebührenfreie Bildung von Anfang an. Wie die Landesregierung hier gute Qualität und Gebührenfreiheit gegeneinander ausspielt, das geht gar nicht", so Esken.

Die SPD Baden-Württemberg hat deswegen ein Volksbegehren für gebührenfreie Kitas gestartet. Ab sofort können sich wahlberechtigte Bürger an der Unterschriftenaktion beteiligen. Bis Ende Januar müssen 10 000 Unterschriften gesammelt werden, damit der Antrag der Landespartei auf das Volksbegehren zugelassen wird. Wie Eskens Büro weiter mitteilt, sollen mit der Gebührenfreiheit der Kitas Familien entlastet werden. Denn der Besuch einer Kindertagesstätte in Baden-Württemberg koste heute oft mehrere hundert Euro pro Monat. Gerade einkommensschwache Familien würden daher überdurchschnittlich hoch belastet.

Andere Länder legen vor