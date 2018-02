Freudenstadt Kinderwerkstatt startet Aktionswoche

In diesem Sinn sind Lehrer und Erzieher, Jugendleiter, Verbände, Einrichtungen, Initiativen und Projekte zur Teilnahme eingeladen, denen Kinder suchtkranker Eltern am Herzen liegen. Nacoa will mit der Aktionswoche den Blick auf diese Kinder richten und fühlt sich in seiner Arbeit bestätigt. Mit Filmen und Aktionen zwischen dem 19. und 22. Februar bietet die Kinderwerkstatt vielfältige Informationen und Spiele für Erwachsene und Kinder an und lädt zum Mitmachen ein.

Das Nacoa-Programm in Freudenstadt und Horb

Das Programm beginnt am Montag, 19. Februar, von 14 bis 15 Uhr mit "Tank des Lebens" in der Kinderwerkstatt Horb. Es richtet sich an Kinder ab der vierten Klasse. Um gut und gern zu leben, brauche es viele Tankstellen, doch diese müssten auch gepflegt werden, heißt es in der Ankündigung. Gemeinsam werden die Tankstellen jedes Einzelnen gesucht. Die Veranstaltung gibt es auch am Dienstag, 20. Februar, von 15 bis 16.30 Uhr in der Kinderwerkstatt Eigen-Sinn in Freudenstadt.

Am Dienstag, 20. Februar, wird von 19.30 bis 22 Uhr in der Kinderwerkstatt Eigen-Sinn in Freudenstadt der Film "Die Entbehrlichen" gezeigt. Es ist ein Familienpsychogramm aus den Augen eines Kindes. Nach dem Film stehen Anna Birgit Haigis und Christian Fai für Fragen zur Verfügung.

Fliesen in bunten Farben bemalen ist am Mittwoch, 21. Februar, von 14 bis 16 Uhr in der Kinderwerkstatt in Horb für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren angesagt, ein Angebot unter dem Motto "bunt statt blau".

In der Kinderwerkstatt Freudenstadt geht es am Mittwoch, 21. Februar, von 15 bis 17 Uhr in Spielen und Aktionen für Mädchen um die Frage "Was weiß ich über Süchte?". Eingeladen sind Mädchen im Alter von elf bis 14 Jahren.

Ebenfalls am Mittwoch, 21. Februar, gibt es von 15 bis 16.30 Uhr in der Kinderwerkstatt Freudendstadt den Film "Zoey", ein Spielfilm mit anschließender Aufarbeitung über das Leben von Kindern von suchtbelasteten Familien. Das Angebot richtet sich an Zwölf- bis 16-Jährige.

Die Nacoa-Woche endet in Freudenstadt am Donnerstag, 22. Februar, ab 14.30 in der Kinderwerkstatt mit einem Parcours zum Thema "Sinne".