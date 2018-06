Freudenstadt Kinderpornobilder im Laptop

Freudenstadt. In vier Fällen soll der in Trennung lebende Mann, der inzwischen in Bayern wohnt, kinderpornografische Bilder beschafft, besessen und verbreitet haben. Zwischen Oktober 2016 und Februar 2017 soll er auf seinem Laptop Dateien mit Bildern ganz oder teilweise unbekleideter Kindern unter 14 Jahren abgespeichert haben. In einem Fall waren es wohl über 1700 Bilddateien. Die Dateien habe er anderen Internetnutzern zugänglich gemacht, so die Anklage. Den Laptop des Mannes hatte man sichergestellt und kriminalpolizeilich untersucht. Bevor die Polizeibeamten zur Untersuchung eine Aussage machten, räumte der Angeklagte die Vorwürfe ein, allerdings wusste er den genauen Zeitpunkt nicht mehr. Überdies habe er in dieser Phase seines Lebens wegen Eheproblemen sehr viel Whiskey konsumiert, betonte er. Da es in seiner Ehe nicht gut gelaufen sei, habe er sehr viel Zeit in Chat-Foren verbracht und dort Kontakte zu Männern, die sich als Frauen ausgegeben hatten.

Auch zwei Videos wurden gefunden

Von dieser Seite habe man ihm ein Riesenpaket an Bildern zugeschickt, sagte der Angeklage aus. Ein Abgleich mit den Listen des Bundes- und Landeskriminalamts ergab aufgrund der sogenannten Hash-Werte, dass es sich bei den Bildern um sogenannte Verdachtsbilder handelte, die als Kinderpornografie eingestuft sind. Auch zwei Videos wurden gefunden. Außerdem hatte der 48-Jährige eine Geschichte über die Vergewaltigung eines Mädchens erfunden und im Chat verbreitet, wofür er sich zusätzlich in Bayern vor Gericht verantworten muss.