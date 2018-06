Freudenstadt. Das Krankenhaus Freudenstadt hat sein Leistungsspektrum bei den kinderchirurgischen Eingriffen erweitert. Andrés Guglielmetti, Facharzt für Kinderchirurgie, ergänzt jetzt das chirurgische Team von Chefarzt Thorsten Maxeiner, Facharzt für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie. Dadurch kann das Krankenhaus jungen Patienten ab 18 Monaten und deren Eltern eine regelmäßige kinderchirurgische Sprechstunde anbieten, teilt die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt (KLF) mit. Kinder könnten den Chirurgen nun in der Sprechstunde vorgestellt werden. Aufgrund der gestellten Diagnose werde mit den Eltern besprochen, ob ein konservatives Vorgehen möglich sei oder eine Operation notwendig werde. Wie bisher würden in Freudenstadt beispielsweise Operationen bei Vorhautverengung, Abszessspaltung, Blinddarmentzündung oder Leisten- und Nabelbruch vorgenommen. Für komplexere Krankheitsbilder oder bei Patienten mit erhöhtem Operationsrisiko stehe das Krankenhaus weiterhin mit der Kinderchirurgie der Universitätsklinik in Tübingen in engem Kontakt.