Freudenstadt Kinder- und Jugendzentrum in Personalnot

Ob die Debatte über einen verpflichtenden Dienst für junge Männer und Frauen am Ende tatsächlich mehr als eine Sommerlochdiskussion ist, wird sich erst noch herausstellen müssen. Klar ist aber jetzt schon: Siegfried Kögel, Leiter des Kinder- und Jugendreferats der Stadt, würde der Einführung einer solchen Dienstpflicht positiv gegenüber stehen. "Vielleicht würden wir so sogar mehr Stellen bekommen", meint er. "Auf jeden Fall haben wir dann wieder mehr Planungssicherheit", sagt Kögel.

Denn in diesem Jahr hat er große Probleme, seine Stellen im Kijuz, ein Freiwilliges Soziales Jahr und einen Bundesfreiwilligendienst, überhaupt zu besetzen. Für beide sucht er derzeit noch nach Kandidaten. "Die eine Stelle war schon seit fünf Monaten vergeben. Jetzt hat der Bewerber kurzfristig noch eine Zusage für einen Studienplatz bekommen und uns abgesagt. So stehen wir ab kommender Woche ohne Freiwilligendienstler da", sagt Kögel. "Damit bekommen wir ernsthafte Probleme, all unsere Angebote weiter aufrecht zu erhalten", sagt er. Die Dienste von FSJ-ler Lars Bierig und BFD-lerin Nikola Stulajterova laufen Ende August aus. Beide fehlen dem Team dann. Vor allem Konzerte und andere Großprojekte, die nach den Ferien ab Mitte September wieder anstünden, wären in der Stammbesetzung nur noch schwer realisierbar, meint Kögel.

Bierig und Stulajterova waren von ihrer Arbeit und den vielfältigen Tätigkeiten in den vergangenen zwölf Monaten im Kijuz begeistert. "Ich würde es wieder machen", sagt der 20-jährige Bierig. Zweimal die Woche organisierte er Projekte für und mit Grundschulkindern. und war mit seinen Aktionen Teil des Ganztagesangebots der Kepler-Werkrealschule und der Hartranft-Grundschule. Kochen, Basteln, kleine Ausflüge: Alles organisierte Bierig immer in Absprache mit den Lehrern. "Besonders toll war, dass ich so viel eigenverantwortlich planen durfte", erklärt der 20-Jährige.