Freudenstadt Kinder sammeln erste Erfahrung mit Pferden

Als nächstes wurden die Sättel und Trensen geputzt. Danach war es an der Zeit, alle Pferde zu füttern. Die Kinder verteilten unter der Anleitung der Betreuer Heu und Kraftfutter. Ebenso gehörte es dazu, die Stallgasse anschließend sauber zu fegen. Nach einer kleinen Stärkung wurden drei Pferde gesattelt: Jede Gruppe absolvierte einen Parcours mit drei Stationen.

An der ersten Station mussten die Kinder ein Pferd durch einen Stangen-Parcours an der Hand führen. Dazu gehörte auch das Rückwärtsrichten. Gar nicht so einfach, fanden die Kinder. An der zweiten Station versuchten die Kinder, das Pferd auf dem vorgeschriebenen Weg zu halten.

Anschließend galt es, auf dem Pferd ohne Sattel zu sitzen, sich an einem Voltigiergurt festzuhalten und einige Runden im Schritt, Trab und sogar im Galopp zu reiten.