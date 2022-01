1 Das Kind kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: imago images/Sabine Gudath

Am Sonntagnachmittag fährt ein Achtjähriger in Freudenstadt mit seinem Schlitten einen Hang hinunter. Dabei rutscht er quer über eine Straße – und wird von einem Auto erfasst.















Freudenstadt - Ein achtjähriges Kind ist beim Rodeln im baden-württembergischen Freudenstadt von einem Auto erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Der Wagen rammte den Jungen, als dieser am Sonntagnachmittag mit seinem Schlitten am Fuße eines Hangs quer über die Straße rutschte, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten das Kind per Helikopter ins Krankenhaus. Der 77-jährige Autofahrer blieb unverletzt.