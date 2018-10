Freudenstadt Keller bereiten Kopfschmerzen

Freudenstadt. In den vergangenen Tagen hat sich an der Baustelle wieder mal einiges verändert. Stadteinwärts wurde die Fahrbahn ab der Einmündung der Schlosserstraße nach links auf die neue Trasse verlegt. Auf der anderen Seite wurde der Belag abgefräst. Dort geht es jetzt mit dem Straßenbau weiter.

Umdenken heißt es mal wieder für die Fußgänger. Denn der Hauptübergang über die Stuttgarter Straße zwischen dem oberen Marktplatz und dem Postmarktplatz bei der Arkadenbuchhandlung wurde gesperrt. Die Fußgänger müssen sich einen Weg über die Straße durch die Baustelle zwischen dem Stadthaus und dem Technischen Rathaus kämpfen und dabei noch auf den fließenden Verkehr achten.

Dass das im Moment kein guter Zustand ist, weiß Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung und städtischer Koordinator der Baumaßnahmen. So schnell wie möglich solle der Übergang zwischen Stadthaus und Technischem Rathaus für die Fußgänger durch die Signalanlage sicher werden, verspricht er. An einigen Stellen an der Kreuzung und auf dem Marktplatz klaffen noch Löcher für die neue Signalanlage, die bis Jahresende in Betrieb gehen soll. "Das ist eine echte Herausforderung", weiß Rudolf Müller. Auch die neuen roten Betonplatten sind noch nicht überall verlegt.