Freudenstadt Katzenhaus platzt aus allen Nähten

Die umherstreunenden, schwangeren Katzen werden mit Lebendfallen eingefangen und ins Kreistierheim gebracht. Dort kommen sie zunächst in die Quarantänestation, werden untersucht, tierärztlich versorgt, gegen Parasiten behandelt, geimpft und aufgepäppelt. Erst dann dürfen sie ins Katzenhaus einziehen. Hier sind momentan die älteren Katzen und die Jungkatzen untergebracht. Letztere sind schon zwölf Wochen alt und können vermittelt werden. Sie tummeln sich gemeinsam in einem geräumigen Spielzimmer, das viel Abwechslung bietet. Damit die Katzenmamas mit ihrem Nachwuchs in den ersten Wochen Ruhe haben, wurden sie im Anbau einquartiert. Dort hat jede kleine Katzenfamilie ihr eigenes Territorium.