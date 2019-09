Freudenstadt Katze mit fünf Babys in Karton ausgesetzt

Freudenstadt - Die Frühschicht des Kreistierheims in Freudenstadt hat am Dienstagmorgen im Wald, ganz nah am Tierheim, einen Pappkarton mit Löchern gefunden. Schnell war klar, dass etwas Lebendes darin sein musste. Das bestätigte sich, als die Kiste geöffnet wurde. Eine Katze und ihre fünf Babys mussten wohl die ganze Nacht darin ausharren.4