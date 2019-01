Freudenstadt Kantor gibt Konzert

Am Samstag, 26. Januar, gibt der Bezirkskantor, Kirchenmusikdirektor Jörg Michael Sander, ein Konzert. Ab 18 Uhr bringt er auf den Orgeln der Stadtkirche eine bunte Sammlung von Orgelmusik aus annähernd 400 Jahren zu Gehör. Sander, seit 2004 Kantor und Organist an der Stadtkirche und Bezirkskantor für das Dekanat Freudenstadt, stammt aus Westfalen und hat an der Hochschule für Kirchenmusik der evangelischen Kirche von Westfalen in Herford studiert. Sein prägendster Orgellehrer war Hans Jochen Schnoor, seinerzeit Kantor und Organist in Lüneburg und Orgeldozent in Herford. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Kollekte gebeten.