Freudenstadt Kärntner Straße im Gebiet Sonneneck

Freudenstadt (cw). Nach dem einstimmigen Votum des Freudenstädter Gemeinderats wird der bereits fertiggestellte Teilbereich der neuen Erschließungsstraße, die gegenüber der Einmündung der Musbacher Straße in die Stuttgarter Straße beginnt, als "Kärntner Straße" bezeichnet. Dies hatte dem Gremium auch der Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt empfohlen, wie die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mitteilte. Die Erschließungsstraße führt an der "Brotschmiede" vorbei. Die Kärntner Straße wird nach Auskunft von Christoph Gerber, Leiter des Baurechts- und Ordnungsamts, bald für den öffentlichen Verkehr freigegeben und soll später in östlicher Richtung weitergeführt werden. Die Erschließungsarbeiten im Gebiet des Bebauungsplans Sonneneck sind laut Gerber im Straßenbereich abgeschlossen.