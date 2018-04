Freudenstadt Jugend erlebt Spirit von Taizé

Geleitet wurde die Fahrt von Miriam Wessling (Gemeindeassistentin in Freudenstadt) und Armin Noppenberger (kommissarischer Dekan). Außerdem begleiteten vier Studenten und Lehrlinge die Gruppe. Am Ende der Zeit konnten alle viel Freude aus bewegenden Momenten im Glauben und neu geknüpften Freundschaften schöpfen, schreibt das Dekanat weiter.

Einige Teilnehmer versprachen, sich auf der Ministrantenwallfahrt, auch geleitet durch das Jugendreferat, in Rom vom 29. Juli bis 4. August wieder zu treffen. Armin Noppenberger fasste seine Taizé-Erfahrung in folgendes Zitat: "Was mich ergreift am Ort Taizé, ist, dass dort nicht von Gemeinschaft, von Ökumene oder Einheit der Christen geredet wird, sondern es wird dort bereits jeden Tag und in jedem Gebet gelebt; das nehm ich mit und das feiere ich."