Freudenstadt Joey Kelly tritt bei Sternlauf an

Joey Kelly, Norman Bücher, Steffi Saul, Daniel Unger und Martin Schedler sind beim Sternlauf von "bwegt", der Mobilitätsmarke für Baden-Württemberg, mit dabei. Verkehrsminister Winfried Hermann gibt am 6. April morgens im Stuttgarter-Hauptbahnhof den Startschuss. Der Weg führt entlang der Gäu- und Murrbahn sternförmig auf die Zielorte zu. Ab Stuttgart laufen die Sportler noch als Team, dann trennen sich ihre Wege.

Steffi Saul biegt in nördliche Richtung nach Crailsheim ab, während Norman Bücher, Extremsportler aus Karlsruhe, nach Freudenstadt weiterläuft. Triathlon-Weltmeister Daniel Unger aus Bad Saulgau und Ultra-Mann Martin Schedler laufen gemeinsam Richtung Süden nach Konstanz. Auf den letzten Kilometern begleiten die Extremsportler weitere Sportler, die sich zuvor via Social Media dafür qualifizieren konnten. An den Zielorten werden die Extremsportler dann gefeiert. Gegen 15.20 Uhr wird Norman Bücher in Freudenstadt auf dem Marktplatz mit einer Party erwartet, bei der mit Grillspezialitäten und Musik für Stimmung gesorgt wird, wie der Veranstalter mitteilt.