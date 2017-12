Freudenstadt Jetzt doch mehr Geld für Freudenstadt als erwartet

Im Ergebnishaushalt gab es eine Verbesserung von 1,15 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt konnte die Kreditaufnahme um mehr als 900 000 Euro reduziert werden. Als einen Grund nannte Kaupp, dass der Entwurf noch vor der Steuerschätzung im November eingebracht worden sei. Diese sei besser als erwartet. Ein weiterer Grund ist die Kreisumlage. Diese war am Tag zuvor gesenkt worden. Freudenstadt muss mit 10,1 Millionen Euro nun 314 000 Euro weniger zahlen. Auch der Anteil Freudenstadts an der Einkommensteuer sei um 360 000 Euro auf rund 11,7 Millionen Euro gestiegen. Zudem gab es bei den Schlüsselzuweisungen ein Plus von knapp 500 000 Euro. Diese betragen jetzt knapp 13,7 Millionen Euro.

Im Ergebnishaushalt stehen ordentliche Erträge in Höhe von rund 56,3 Millionen Euro Aufwendungen von rund 58,7 Millionen Euro gegenüber. Das Gesamtergebnis ist mit einem Minus von 2,4 Millionen Euro veranschlagt.

Im Finanzhaushalt geht die Verwaltung nun von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 55,5 Millionen Euro aus. Diesen stehen Auszahlungen in Höhe von etwa 55,3 Millionen Euro gegenüber. Es bleibt ein Überschuss von etwa 188 500 Euro. Rund 10,9 Millionen Euro investiert die Stadt im kommenden Jahr. An Zuschüssen und Förderungen gibt es rund 3,1 Millionen Euro. Zusammen mit dem Überschuss von 188 500 Euro muss die Stadt also 7,6 Millionen Euro aufwenden.