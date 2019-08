Freudenstadt Viele Leckereien beim Streetfood-Festival

Burger, saftige Steaks, Bisonfleisch oder Teigspezialitäten sowie asiatische Spezialitäten, feurige mexikanische Gerichte, indische, spanische und portugiesische Speisen waren auf dem Marktplatz zu haben. Dazu kamen noch afrikanische und libanesische Gerichte sowie Maultaschen in allerlei Varianten.

Neben Gekochtem oder Gegrilltem gab es Leckereien aus dem Smoker. Vegetarier und Veganer wurden ebenfalls nicht enttäuscht. Süße Leckereien wurden in vielfältiger Art und Weise zubereitet, darunter auch Schoko-Burger.

Bereits am Freitagabend fand das Streetfood-Festival guten Anklang. Nach einem ersten Schauer um 19.30 Uhr seien die Besucher noch einmal zurückgekehrt, bevor der Regen dem ersten Tag gegen 21 Uhr ein Ende setzte, berichtet Veranstalter Harald Kläger. In diesem Jahr waren fünf neue "Streetfooder" dabei. 280 Bewerbungen habe es gegeben, nur 32 bekamen den Zuschlag, so Kläger weiter. Er will in jedem Jahr fünf bis sechs neue Anbieter gewinnen, um die Vielfalt des Angebots aufrechtzuerhalten. Doch auch einige Stammanbieter sollen das Freudenstädter Streetfood-Festival jeweils beleben.