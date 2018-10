Freudenstadt Jazz-Kollektiv tritt mit Kepler-Big Band auf

Jazz & More – der Name dieses Künstlerkollektivs ist zugleich das Motto eines Musikworkshops an der Landesakademie in Ochsenhausen, bei dem die acht Mitglieder des Ensembles auch das Dozententeam bilden.

Die renommierten Musiker um den Lead-Saxofonisten der SWR-Big Band Klaus Graf und den Trompeter und "Tap Two"-Gründer Joo Kraus treten an, um den Schülern der Big Band in einem Workshop improvisierte Musik und Satzspiel näherzubringen. Am Abend dann wird präsentiert, was tagsüber im Workshop erarbeitet wurde.

Ausdrucksstarke Stimme von Fola Dada