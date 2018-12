Freudenstadt Jahresabschluss in der Disco

Zum ersten Mal ehrte Kreisjugendleiterin Martina Krause einige Mitglieder und Gruppenleiter für ihr Engagement. Vor 20 Jahren trat Meral Celik dem DRK-Ortsverein Eutingen bei. Neben den Sanitätsausbildungen und der Sprechfunker-Ausbildung nahm sie an Kursen wie "Erste Hilfe am Kind" teil, begleitete viele Jahre DRK-Ausbilder und wirkte außerdem in der Notfalldarstellung mit. 2006 übernahm sie als Jugendleiterin das Jugendrotkreuz Eutingen und ist aktuell eine der Jugendleiterinnen.

Ebenfalls geehrt wurden Alexandra Feinler, die aktuell die Eutinger JRK-Gruppe leitet, Sophie Brakopp und Lara Helber von der JRK-Gruppe Dornstetten sowie die stellvertretende Kreisjugendleiterin Rebecca Krause.