Freudenstadt Jagdwetter für die Blutsauger

Region. Zecken, im Volksmund auch Holzbock, warten bis ein geeigneter Wirt vorbeikommt und heften sich sprichwörtlich an seine Fersen. Zecken beißen nicht, sie stechen. Eigentlich ist ein Zeckenstich nicht weiter bedenklich, bestünde da nicht das Risiko für Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME).

Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) tragen zehn bis 35 Prozent der Zecken Borrelien in sich. Der Nordschwarzwald ist ein Hochrisikogebiet. Die Zahlen der AOK Nordschwarzwald und des RKI bestätigen dies. So waren im vergangenen Jahr im Nordschwarzwald 1374 AOK-Versicherte in einer Borreliosebehandlung. Im Jahr 2012 waren es noch 1182. Das interne Ranking in der Statistik führt laut AOK der Landkreis Calw mit 416, gefolgt vom Enzkreis mit 410, dem Landkreis Freudenstadt mit 281 und der Stadt Pforzheim mit 267 Fällen an.

Seit 2014 verzeichnet das Robert-Koch-Institut auch für FSME wieder steigende Zahlen. So wurden im Landkreis Calw 13, im Landkreis Freudenstadt und im Enzkreis je fünf und in der Stadt Pforzheim ein Fall gemeldet. Zwar sind die Fallzahlen nicht so hoch, doch umso gefährlicher für die Patienten. Bei einer Mehrzahl der Betroffenen heilt die FSME ohne Folgen aus, ist aber das zentrale Nervensystem oder das Rückenmark betroffen, kann es zu bleibenden Schäden kommen.