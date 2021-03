1 Der Inzidenzwert im Kreis Freudenstadt bleibt weiter bei einem Wert um die 100. Foto: Balk Foto: Schwarzwälder Bote

Kreis Freudenstadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landreis Freudenstadt bleibt weiterhin bei einem Wert um die 100. Insgesamt 29 Corona-Neuinfektionen wurden dem Landratsamt am Freitag und Samstag gemeldet. Am Freitag waren es 18 und am Samstag elf. Die betroffenen Personen wohnen in Alpirsbach (drei), Baiersbronn, Empfingen (zwei), Dornstetten, Eutingen (zwei), Freudenstadt (fünf), Glatten, Horb (neun), Loßburg und in Waldachtal (vier). Die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getesteten Personen erhöht sich somit auf 3685. Die Zahl der aus der Isolierung entlassenen Personen beträgt 3230 (plus zwölf). 324 akut infizierte Personen im Landkreis befinden sich in Isolierung. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Verstorbenen bleibt gleich bei 131. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner, lag nach Angaben des Landesgesundheitsamts von Samstag, 16 Uhr, im Kreis Freudenstadt bei 99,8. Am Sonntag meldete das Landesgesundheitsamt einen Inzidenzwert von 100,6.