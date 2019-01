Freudenstadt Investitionen toppen alle Rekorde

Freudenstadt. Wohin die Reise in diesem Jahr gehen soll, politisch wie wirtschaftlich, legten Landrat Klaus Michael Rückert und Uwe Braun, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse, dar. Mehrere hundert Besucher waren zum Festakt in der Hauptfiliale der Bank in Freudenstadt gekommen, darunter Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Verbänden, Kirchen und öffentlichem Leben.

Die Anwesenheit von Gästen aus den Zweigen Handwerk, Bau, Fremdenverkehr, Industrie und Handel zeige, wie vielfältig die Wirtschaft im Kreis sei. "Und das ist gut so", sagte der Landrat. Aus Sicht des Landkreises sind die Weichen gestellt, dass 2019 ein "Spitzenjahr" wird. Der Bau der Hochbrücke in Horb habe begonnen. In zwei Jahren könnte der erste Ast des Freudenstädter Tunnels gestartet werden. "Der Bund sagt, das Geld dafür sei da. Und wir haben Verwendung dafür", so Rückert. Der neue "Magistrale" im Verkehr des Kreise sei jedenfalls auf dem Weg.

Aber auch der Kreis investiert in bislang nie dagewesenem Ausmaß. Der Bau der kreisweiten Breitband-Glasfaserleitung für rund 35 Millionen Euro beginne, der Teilneubau des Kreiskrankenhauses in Freudenstadt soll kommen. Wenn der Kreistag am 4. Februar den Baubeschluss fasse, starte das Projekt, das mit 30 Monaten Bauzeit und 90 Millionen Euro Kosten veranschlagt ist. Rückert hofft auf einen Zuschuss des Landes von jetzt deutlich über "50 Prozent plus x". "Es geht was in den nächsten Jahren", so Rückert. Dazu komme die millionenschwere Digitalisierungsoffensive an den Berufsschulen und die Eröffnung des Hochschul-Campus’ in Freudenstadt.