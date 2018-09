Freudenstadt Integrationsklasse erkundet Freudenstadt

Die meisten Deutschlernenden waren noch nie im Kurhaus oder in der Stadtkirche, weder in der Stadtbücherei, noch im Rathaus. Sie waren erstaunt über die vielfältigen kulturellen Angebote, die Freudenstadt zu bieten hat. Sie standen andächtig an der Klagemauer in der Stadtkirche, erfreuten sich am Taufbaum und stellten beim späteren Austausch fest, dass es vieles auch in der Heimat gibt. So unterschiedlich Herkunftsland und Gastland auf den ersten Blick zu sein scheinen, so gibt es doch auch viele Schnittpunkte und Gemeinsamkeiten.