Freudenstadt. Die Kreisvolkshochschule Freudenstadt lädt für Samstag, 24. November, zu einer Exkursion ins Museum Frieder Burda in Baden-Baden ein. Die farbenfrohen Werke des deutschen Expressionismus sind ein Schwerpunkt der Sammlung Frieder Burda. Mit rund 120 Werken, darunter 50 hochkarätige Gemälde, vermittelt die Ausstellung einen Einblick in das Werk von Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein und Emil Nolde. Mit der 1905 in Dresden gegründeten "Brücke" begann in Deutschland der Aufbruch zur Moderne. Die Stilrichtung, die sich gegen die traditionelle Malerei und alles Akademische auflehnte, wurde schon bald Expressionismus genannt. Am Nachmittag bleibt noch freie Zeit für einen Bummel durch Baden-Baden. Anmeldungen sind online unter www.vhs-kreisfds.de oder unter Telefon 07441/920 14 44 möglich.