Freudenstadt Innenstadt wird zu einem Irrgarten

Freudenstadt. Stadträtin Carola Broermann (CDU) freute sich in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Tourismus und Soziales (VTS), dass die Schilder, die an den überregionalen Straßen vor Freudenstadt, beispielsweise in Klosterreichenbach, darauf hingewiesen hatten, dass die Innenstadt von Freudenstadt für den Verkehr gesperrt ist, abgebaut wurden. Besonders begeistert war sie über die Schnelligkeit, mit der das geschah. "Durch diese Hinweisschilder waren wir abgeschnitten", sagte die Stadträtin mit Blick auf den Einzelhandel und den Tagestourismus.

Abgeschnitten sind nun zwar nicht mehr die Autofahrer. Abgeschnitten sind in der Stadt jetzt die Fußgänger, und zwar zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil des Marktplatzes. Die große Kreuzung auf dem Marktplatz an der "Venus" ist abgeriegelt. Die Verkehrsinseln werden gerade abgetragen. Zwischen Stadthaus und Technischem Rathaus, in dem auch die Tourist-Information untergebracht ist, stehen Baustellengitter in Reih’ und Glied. Auch auf der Seite des unteren Marktplatzes sind die Gehwege noch nicht fertiggestellt. Die Fußgänger müssen erhebliche Umwege in Kauf nehmen, um vom oberen Marktplatz auf den Postmarktplatz zu kommen.

Hinweisschilder fehlen