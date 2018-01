Freudenstadt Infrastruktur als Basis für Erfolge

Für die Politik gelte es, die großartige Entwicklung der Unternehmen zu unterstützen. Dazu gehöre vor allem die Infrastruktur. Dabei spannte Rückert den Bogen von der Breitbandversorgung über die Themen Straßen und Schiene bis zu Bildung und Gesundheit. So habe man sich im Landkreis dafür entschieden, Breitband an jedes Haus zu legen, und in Sachen Straßen gehe es gut voran. Dranbleiben heiße es bei der Ortsumfahrung Loßburg, die im weiteren Bedarf mit Planungsrecht ist, und noch mehr müsse für Baiersbronn gearbeitet werden, um es vom Verkehr zu entlasten. In Sachen Schiene schnitt Rückert das Ringen um zwei Bahnhaltepunkte in Dornstetten und Eutingen ebenso an wie die Murgtalbahn. Dabei müsse das Ziel für die Zeit ab 2022 sein, dass das Angebot auf der Murgtalbahn auch nach der Neuausschreibung mindestens gleich gut sei.