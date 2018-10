Freudenstadt. Der Mönch John Martin Sahajananda kommt am Dienstag, 23. Oktober, um 19 Uhr in den Gemeindesaal der katholischen Taborgemeinde in Freudenstadt. Sein Anliegen ist es, den interreligiösen Dialog zu fördern und östliche und westliche Weisheit zu verbinden. Seine englischsprachigen Ausführungen werden simultan übersetzt. Nach dem Vortrag ist Gelegenheit zum Gespräch. Die Veranstaltung ist kostenfrei. John Martin Sahajananda ist Mönch des Benediktiner-Ordens im Shantivanam-Ashram in Südindien. Er wurde in eine indisch-katholische Familie geboren und war ein enger Schüler von Vater Bede Griffiths, einem führenden Vertreter des hinduistisch-christlichen Dialogs im 20. Jahrhundert. Religionen haben nach Bruder Martin für die Menschen da zu sein und nicht die Menschen für die Religionen. Für Bruder Martin gibt es zwei wichtige Aspekte für ein spirituelles Leben: die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, in der sich Erstere ausdrückt.