Freudenstadt In Nordstadt gibt es bald Trampolinhalle

Da das Trampolinspringen eine schweißtreibende Angelegenheit ist, wird es auch einen Bereich geben, in dem die Besucher sich erholen können. Der Zugang zur Trampolinhalle ist durch den Eingang des Kinderlands.

Bisher würden im Indoorspielplatz Kinder bis acht Jahre angesprochen, sagt Sascha Stösser. Er sei immer wieder gefragt worden, ob er nicht auch etwas für die älteren Kinder und Jugendlichen anbieten könnte. So sei die Idee geboren worden, in der bisher leer stehenden Badmintonhalle das "Trampolinum" einzurichten. "Dort können dann Jung und Alt Spaß haben", so Stösser. Mit Georg Peters und Andrea Menninger, den Inhabern des neuen Adventure-Golfplatzes, gebe es bereits eine gute Nachbarschaft. Er könne sich auch Kombitickets für Golfplatz und Trampolinhalle vorstelle.