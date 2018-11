Freudenstadt Imkerin Barbara Fischer tritt in große Fußstapfen

"24 Jahre erster Vorsitzender, neun Jahre zweiter Vorsitzender: Ich glaube das reicht", begründete Hubertus Jörg seinen Rückzug von der Spitze, versicherte aber: "Ich bin weiterhin da, auch als Imkerseelsorger". Er meinte damit die vielen Telefonanrufe, in denen seine Kollegen in der Vergangenheit Rat und Hilfe bei ihm gefunden hatten. Hubertus Jörg habe mehr als seine Pflicht getan, würdigte der stellvertretende Vorsitzende des Landesimkerverbands, Heinz-Dieter Klein, die Verdienste Jörgs, der sich über seinen Einsatz im Verein hinaus auch im Verband auf fast allen Feldern der Imkerei als Ausbilder, Zuchtobmann und Referent engagiert und "hervorragende Arbeit in bester Qualität" geleistet habe.

"So wie der Verein dasteht, ist es Dein Verdienst", sagte zweiter Vorsitzender Albrecht Kübler, der wie Heinz-Dieter Klein auch Jörgs Frau Lioba in den Dank mit einbezog. "Mir hat das Geschäft Spaß gemacht", sagte Hubertus Jörg, der auch für 40-jährige Vereins-Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde. Betont sachlich hatte Jörg zunächst im Waldhotel Zollernblick die Regularien der Mitgliederversammlung abgespult.

Im 107. Jahr des Bestehens gab es wieder eine lange Reihe Lehrveranstaltungen und Diskussionsabende, Schulungen und Demonstrationen für Schüler und Erwachsene. Es wurden der Imkerlehrpfad und die Schaubeute gepflegt und Kinderferienprogramme gestaltet. Das Imkerjahr hatte mit einem kalten Frühjahr einen Spätstart, zog sich dann aber durch einen extrem warmen und trockenen Sommer und Herbst mit mäßiger bis mittelmäßiger Honigausbeute in die Länge. Immerhin war es das fünfte gute Waldhonigjahr in Reihenfolge und bescherte auch der Züchtergruppe hohe Erträge.