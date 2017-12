Freudenstadt Im Vorstand Vereinsleben gestaltet

Heiko Theurer, seit 1988 Mitglied in der Narrenzunft, war von 1999 bis April diesen Jahres dritter Vorsitzender der Narrenzunft Freudenstadt. Er bleibt auch weiterhin als Bärenfänger der Zunft treu. In Zukunft lenkt und steuert er "nur noch" aus dem Hintergrund und übergab bei der Hauptversammlung sein Amt an Florian Schumacher.