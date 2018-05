Freudenstadt Im Vollrausch zugestochen: Haftstrafe

Angeklagt war ein 72-jähriger, in Rumänen geborener Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit. Im Oktober vergangenen Jahres soll er seine Ehefrau unter starkem Alkoholeinfluss körperlich misshandelt haben. Auf gefährliche Körperverletzung mit Bedrohung lautete die Angeklagte. Für die Tat konnte er letztlich wegen Schuldunfähigkeit nicht belangt werden.

Laut Anklageschrift hatte der Mann mit einem etwa 20 Zentimeter langen Küchenmesser seiner Frau zwei Mal in den rechten Oberarm gestochen und ihr zwei tiefe Wunden zugefügt. Der Angeklagte ließ die Tat durch seinen Verteidiger bestreiten. Die 67-jährige Ehefrau, mit der er fast 50 Jahre verheiratet ist, sagte aus, dass er schon zu Beginn der Ehe ständig betrunken gewesen sei und sie geschlagen habe. Sie habe mit ihm eine eheliche Hölle durchlebt, die von "Sauferei" bestimmt gewesen sei, wofür er viel Geld ausgegeben habe. Ihr Haus hätten sie dadurch verloren. Am Tattag sei er, während sie Wäsche zusammenfaltete, mit einem Messer aus der Küche ins Schlafzimmer gekommen und habe ihr gedroht, sie umbringen zu wollen, berichtete die Frau. Mit einem Fleischmesser habe er ihr dann zwei Mal in den Arm gestochen.

Die Wunden mussten im Krankenhaus Freudenstadt versorgt werden. Auch heute spüre sie noch ein Taubheitsgefühl im rechten Arm, so die Ehefrau weiter. Sie hatte Glück, da nur Muskeln und keine Sehnen verletzt wurden.