Freudenstadt Im Panorama-Bad ist die Million geknackt

Am 17. September 2016 wurde der neue Rutschenturm im Panorama-Bad Freudenstadt eingeweiht. Da alle Rutschvorgänge automatisch erfasst werden, lässt sich exakt die Besucherzahl erfassen. Marketingleiter Christian Schebetka von den Stadtwerken gratulierte Norbert Haug und seiner Tochter Emma- Sue aus Schopfloch. Er besuchte zusammen mit seiner Frau und seinen beiden anderen Kindern das Panorama-Bad. Die Familie zeigte sich dabei begeistert von der 110 Meter langen Rutsche mit ihren Lichteffekten.

Marketingleiter Schebetka weiß, dass bei Familien und Kinder der Fokus auf der "Black Hole" liegt, während die Jugendlichen und viele Erwachsene die "Turborutsche" bevorzugen. Dort sporne die Zeitmessung zu immer neuen Höchstleistungen an, so Schebetka. "Insgesamt kommen die neuen Rutschen sehr gut an", sagt er. Die Familie Haug wurde für ihren Besuch mit einem Blumenstrauß, einem Badetuch und weiteren Geschenken sowie fünf Freikarten belohnt.