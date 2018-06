Freudenstadt Im Maßstab 1:1,5 klappt es schon gut

Im Maßstab 1:1,5 hatten sie die Außenwände des Projekthauses mit Kalksandsteinen in Sichtmauerwerk aufgemauert, teilt die Berufsschule mit. Die Wandöffnungen wurden mit Rundbögen oder Flachstürzen überdeckt. Die Innenwände aus Porenbetonsteinen wurden verputzt und anschließend gefliest.

Dabei übten die Schüler in Zweiergruppen die Teamarbeit, damit die Wände an den Ecken maßlich und optisch gut zusammenpassten. Die Gruppe der Zimmerer habe den Dachstuhl entsprechend den Vorgaben nach Länge, Breite, Dachneigung und Dachüberständen entworfen und anschließend in Zweiergruppen einzelne Bauteilgruppen gezimmert. Schließlich wurde das Dachgebälk gemeinsam auf dem Haus aufgerichtet.

Bei einem zünftigen Richtfest trug ein Nachwuchsmaurer in Anwesenheit von vier Maurermeistern und zwei Vertreterinnen der Schulleitung den Richtspruch vor. Anschließend wurde mit Fleischkäswecken und Getränken noch gefeiert.