1 Felix Hartlaub Foto: Melanie Hartlaub

In einem fundierten Beitrag hat der Literaturwissenschaftler Harald Tausch ein Familientreffen des Historikers und Autors Felix Hartlaub aufgearbeitet. Es fand in Freudenstadt im August 1939 statt.









Link kopiert



„Hoppla“, denkt der Leser angesichts des Wortspiels, das sich in einem Brief von Felix Hartlaub an seinen Bruder Michael findet. Er schreibt am 28. Juni 1939: „Ich fürchte sehr, in Freudenstadt, nicht viele Freuden finden statt.“ Woher diese Bedenken?