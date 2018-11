Freudenstadt Im Gottesdienst hält es kaum einen Besucher auf dem Stuhl

So füllte sich auch in Freudenstadt das Theater im Kurhaus schnell mit jungen Menschen, die einen ganz anderen Gottesdienst feiern wollten. Musikalisch wurde der Gottesdienst von der Band des Europäisch-Theologischen Seminars vom Kniebis umrahmt. Mit fetzigen Rhythmen und eingängigen Texten, die auf einer Großleinwand eingeblendet waren, stimmten sie die Gottesdienstbesucher auf die "Message" ein. Es hielt kaum einen Besucher auf seinem Stuhl, es wurde mitgesungen und gekatscht. Die Holy Spirit Night wurde dadurch ein lebendiger und freudiger Gottesdienst.

Videos und Vorführungen

Unterbrochen wurde die Band immer wieder von Videos oder Vorführungen. So wurde die Geschichte "Jonas von der Power-Bank-Youth" in einem Spiel mit den Besuchern vorgetragen. Dazu waren die Stühle des Theaters im Vorfeld mit bunten Schildchen markiert worden und je nachdem, welches Stichwort fiel, beteiligten sich die Gäste mit entsprechenden Geräuschen an der Geschichte, was alles viel Spaß machte. Pastor Jivko Jacobs begrüßte die Gäste mit einem Gebet. Pastor Steve Zschunke von der relativ jungen Kirche Fearless Church hatte sich für seine "Message" den Text aus dem Alten Testament Joel 2, 16 ausgesucht: "Versammelt das Volk und sorgt dafür, dass es rein vor den Herrn tritt! Vom Säugling bis zum Greis sollen alle zusammenkommen. Selbst die Brautleute sollen aus der Hochzeitskammer kommen!" Er zeichnete einen Gott der Liebe und Freude, dessen Liebe, wenn man sie zulässt, ein freies Leben möglich macht. "Wenn du diese Liebe zulässt, dann passiert was", so Zschunke.