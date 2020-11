Freudenstadt Illegale Corona-Pary fliegt auf

Irgendwann war die Konzentration von Kohlenmonoxid offenbar zu hoch. Eine Person musste in der Notaufnahme behandelt werden. Kohlenmonoxid ist heimtückisch. Das Gas ist giftig, dabei aber farb- und geruchlos. Es entsteht bei unsauberer Verbrennung, wenn zu wenig Sauerstoff in der Luft vorhanden ist. Deshalb sollten benzinbetriebene Motoren nie in Garagen oder geschlossenen Räumen genutzt werden. "Das gilt beispielsweise auch für Tiefgaragen oder auf Parkdecks", so die Polizei. Auch bei einer defekten Öl-, Holz- oder Gasheizung kann sich Kohlenmonoxid bilden.

Unsichtbare Gefahr