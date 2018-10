Freudenstadt Illegale Beschäftigung aufgedeckt

Region. Unter Federführung des Polizeipräsidiums Tuttlingen fand in enger Zusammenarbeit mit dem weiteren Behörden ein Sicherheitstag im Präsidiumsbereich statt. In den fünf Landkreisen Tuttlingen, Rottweil, Schwarzwald-Baar-Kreis, Freudenstadt und Zollernalbkreis kontrollierte die Polizei zwischen Donnerstag 6 Uhr und Freitag 6 Uhr zahlreiche Personen und Fahrzeuge. Die Kontrollaktion hatte vorrangig das Ziel, Urkundenfälschungen im Bereich des Identitätsbetrugs zu bekämpfen sowie sich illegal im Land aufhaltende Personen festzustellen, gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt.

Mehr als 1200 Dokumente überprüft

So verzeichnete das Polizeipräsidium in den vergangenen Jahren bei Urkundendelikten einen deutlichen Anstieg. Amtliche Ausweisdokumente werden oft verfälscht oder gefälscht, mit dem Ziel die wahre Identität zu verschleiern, um unter einem falschen Namen, Geburtsdatum oder Staatsangehörigkeit zu leben. Während Straftäter, vom Sozialleistungsbetrüger bis zum Terroristen davon in erheblichem Umfang profitieren, müssen die Sicherheitsbehörden bei entsprechenden Delikten einen extrem hohen Ermittlungsaufwand betreiben, heißt es in der Meldung weiter. Auch im Verkehrssektor zeige sich, dass gefälschte Dokumente häufiger verwendet werden. International agierende Tätergruppierungen versorgen den Markt – und dieser wachse ständig. So konnten bei Verkehrskontrollen im Raum Donaueschingen im ersten Halbjahr 2018 drei total gefälschte polnische Führerscheine festgestellt werden.